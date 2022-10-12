Россияне стали активнее искать удалённую работу, а также места с бронью от призыва

Объявленная в России частичная мобилизация формирует новые тренды на рынке труда. Так, работодатели стали чаще предлагать вакансии, обещающие бронь от призыва, также увеличилось число объявлений с отсрочкой от военной службы, пишет РБК со ссылкой на статистику рекрутинговых порталов.

Также одним из трендов стал рост интереса к вакансиям, предлагающим удалённую занятость. Причём увеличился спрос на них как со стороны мужчин, так и со стороны женщин.

"Если раньше женщины могли разделить обязанности по дому с мужьями и ходить на работу, то теперь многие лишились такой возможности. Кроме того, такие семьи могли потерять в доходах и будут нуждаться в подработке, в том числе удалённой", — рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Большинство вакансий с отсрочками предназначены для IT-специалистов, медиков и фармацевтов, а также строителей, производственного и рабочего персонала. По данным HeadHunter, с 21 сентября по 10 октября появилось 768 объявлений с упоминаниями отсрочки.