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12 октября, 05:07

Конгрессмены США прибыли на Тайвань с необъявленным визитом

Четыре члена американского Конгресса прибыли на Тайвань с трёхдневным необъявленным визитом. Об этом пишет газета Taipei Times.

В планах республиканцев Брэда Уэнстрапа и Майкла Вальца, а также демократов Сета Мултона и Кая Кахила встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем, главой внешнеполитического ведомства Джозефом У и генсеком Совета национальной безопасности Гу Лисюном. Темой встречи станут отношения между Тайванем и США, торговля, а также проблемы безопасности в регионе. По данным издания, визитёры активно поддерживают интересы Тайваня в американском Конгрессе.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят угрозы китайского вторжения на Тайвань. Тем не менее он отметил, что Пекин движется в сторону установления "новой нормальности".

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Freepik

Анатолий Симоненко

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