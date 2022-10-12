Конгрессмены США прибыли на Тайвань с необъявленным визитом

Четыре члена американского Конгресса прибыли на Тайвань с трёхдневным необъявленным визитом. Об этом пишет газета Taipei Times.

В планах республиканцев Брэда Уэнстрапа и Майкла Вальца, а также демократов Сета Мултона и Кая Кахила встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем, главой внешнеполитического ведомства Джозефом У и генсеком Совета национальной безопасности Гу Лисюном. Темой встречи станут отношения между Тайванем и США, торговля, а также проблемы безопасности в регионе. По данным издания, визитёры активно поддерживают интересы Тайваня в американском Конгрессе.