Опрос показал, представители каких профессий реже берут больничный
Опрос: Маркетологи и официанты чаще других отказываются от больничного
Официальный больничный оформляет меньше половины работающих россиян — 41%. Из них 21% продолжают решать рабочие задачи во время болезни. Те, кому совсем нездоровится, предпочитают отлежаться дома всего пару дней, таких 30%. А каждый пятый продолжает ходить на работу даже больным. Таковы результаты опроса, проведённого компанией "Росгосстрах" и банком "Открытие". Лайф ознакомился с полученными данными.
Согласно им, чаще остальных от больничных при недомогании отказываются персональные ассистенты (27%), официанты (33%) и бухгалтеры (25%). 8% респондентов указали, что во время болезни работают из дома удалённо. Дистанционный труд особенно распространён среди маркетологов (33%) и IT-специалистов (19%).
Участники опроса рассказали, почему не оформляют официальный больничный:
- предпочитают побыть дома 1–2 дня, не отрываясь при этом от работы (39%);
- всё равно приходится работать, поэтому смысла в больничном нет (19%);
- некому заменить, поэтому ходят на работу больными (17%);
- брать больничный невыгодно с точки зрения дохода (17%);
- в компании не приветствуются больничные, это чревато потерей работы (6%).
Опрос показал, что примерно раз в год болеет больше половины респондентов (57%), раз в 5–6 месяцев — каждый четвёртый. А вот тех, кто имеет крепкое здоровье и болел за последние пять лет всего 1–2 раза, — 15%. Почти половина опрошенных (53%) лечатся самостоятельно и назначают сами себе медицинские препараты. 42% обращаются в поликлинику или вызывают врача на дом. 92% респондентов получают медицинскую помощь в рамках ОМС и только 7% — по программам добровольного медицинского страхования.
Ранее Лайф писал, какие профессии чаще приводят к профдеформации. Опрос показал, что такому последствию чаще подвержены HR-менеджеры, медики и большие начальники. Исследования показали, что чем дольше человек трудится в определённой сфере, тем медленнее, на его взгляд, у него развивается это когнитивное искажение.
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