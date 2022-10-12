Опрос показал, представители каких профессий реже берут больничный

Официальный больничный оформляет меньше половины работающих россиян — 41%. Из них 21% продолжают решать рабочие задачи во время болезни. Те, кому совсем нездоровится, предпочитают отлежаться дома всего пару дней, таких 30%. А каждый пятый продолжает ходить на работу даже больным. Таковы результаты опроса, проведённого компанией "Росгосстрах" и банком "Открытие". Лайф ознакомился с полученными данными.

Согласно им, чаще остальных от больничных при недомогании отказываются персональные ассистенты (27%), официанты (33%) и бухгалтеры (25%). 8% респондентов указали, что во время болезни работают из дома удалённо. Дистанционный труд особенно распространён среди маркетологов (33%) и IT-специалистов (19%).

Участники опроса рассказали, почему не оформляют официальный больничный: предпочитают побыть дома 1–2 дня, не отрываясь при этом от работы (39%);

всё равно приходится работать, поэтому смысла в больничном нет (19%);

некому заменить, поэтому ходят на работу больными (17%);

брать больничный невыгодно с точки зрения дохода (17%);

в компании не приветствуются больничные, это чревато потерей работы (6%).

Опрос показал, что примерно раз в год болеет больше половины респондентов (57%), раз в 5–6 месяцев — каждый четвёртый. А вот тех, кто имеет крепкое здоровье и болел за последние пять лет всего 1–2 раза, — 15%. Почти половина опрошенных (53%) лечатся самостоятельно и назначают сами себе медицинские препараты. 42% обращаются в поликлинику или вызывают врача на дом. 92% респондентов получают медицинскую помощь в рамках ОМС и только 7% — по программам добровольного медицинского страхования.