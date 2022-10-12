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12 октября, 04:55

В Мелитополе у рынка взорвалась самодельная бомба

У центрального рынка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, однако обошлось без пострадавших. Об этом сообщили власти города.

Как передаёт ТАСС, в мэрии рассказали, что взрыв прогремел на ул. 50 лет Победы в 06:20, то есть незадолго до открытия рынка. Самодельное взрывное устройство было снабжено поражающими элементами.

"Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Осколками немного посечена торговая точка", — заявили в администрации.

Там считают, что террористы такими провокациями пытаются запугать население. На месте ЧП работают криминалисты мелитопольской полиции и кинологи с собаками. Опрашиваются очевидцы.

Фугас подорвали на оживлённой трассе близ Мелитополя

Фугас подорвали на оживлённой трассе близ Мелитополя

Лайф рассказывал, что неделей ранее Росгвардия предотвратила теракт в Мелитополе. Возле одного из жилых домов было найдено и обезврежено взрывное устройство мощностью около 400 граммов тротила. Тогда тоже никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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