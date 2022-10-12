В Мелитополе у рынка взорвалась самодельная бомба
У центрального рынка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, однако обошлось без пострадавших. Об этом сообщили власти города.
Как передаёт ТАСС, в мэрии рассказали, что взрыв прогремел на ул. 50 лет Победы в 06:20, то есть незадолго до открытия рынка. Самодельное взрывное устройство было снабжено поражающими элементами.
"Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Осколками немного посечена торговая точка", — заявили в администрации.
Там считают, что террористы такими провокациями пытаются запугать население. На месте ЧП работают криминалисты мелитопольской полиции и кинологи с собаками. Опрашиваются очевидцы.
Лайф рассказывал, что неделей ранее Росгвардия предотвратила теракт в Мелитополе. Возле одного из жилых домов было найдено и обезврежено взрывное устройство мощностью около 400 граммов тротила. Тогда тоже никто не пострадал.
ТАСС / Сергей Мальгавко