Бойцы Южного военного округа России, которые находятся в Запорожской области и оборудовали там линию обороны, рвутся идти в наступление и только ждут соответствующего приказа. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на одного из солдат на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов. Туда корреспонденты агентства приехали, чтобы посмотреть, как продвигаются дела у Российской армии.

"Они (ВСУ. — Прим. Лайфа) ищут слабые точки в нашей обороне, пытаются зайти и прорваться, но у них этого не получится. У нас ребята очень сильны духом. Ребята — молодцы. У нас есть уголь, дрова и буржуйки, накопали себе блиндажей, всё как положено. Практически на все 100 процентов готовы идти в наступление. Ребята устали сидеть на месте и хотят все идти вперёд", — заявил боец.

Он также отметил, что украинские военные почти каждый день пытаются устроить вылазки и провокации, обстреливать из миномётов в попытке деморализовать россиян. Однако последние готовы к столкновению с противником и ожидают любых раскладов.

Они оборудовали несколько линий обороны и круглые сутки ведут наблюдение за противником, параллельно обнаруживая и уничтожая места скопления и огневые позиции украинских боевиков, пишет агентство.