Посольство России в Канаде рассказало о поступающих дипломатам угрозах

Российское посольство в Канаде обвинило власти страны пребывания в пассивной реакции на не прекращающиеся с февраля этого года угрозы в адрес дипломатов и их семей.

Анонимные авторы в своих страшных посланиях обещают взорвать российское посольство, а затем при содействии "штурмовых команд" расправиться с послом Олегом Степановым и его семьёй, убив всех русских мужчин и "до смерти" изнасиловав женщин, при этом транслируя всё происходящее в прямом эфире. Как пишет РИА "Новости", чтобы избежать такой участи, дипломатам рекомендуют как можно скорее покинуть страну.

"Несмотря на нашу обеспокоенность, канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности — нашей и наших семей", — пожаловались в посольстве.