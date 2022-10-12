Эксперт рассказал, кто пострадает из-за девальвации мировых валют

Мировая финансовая система неизбежно потерпит девальвацию всех валют, что особенно сильно отразится на бедных странах. Об этом заявил доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.



По его словам, таков будет итог множества экономических потрясений за прошедшие 30 лет: накачки глобальной экономики кредитными ресурсами в 1991-2000 годы, увеличения объёма глобального долга в кризис 2008 года, пандемии коронавируса в 2020 году, антироссийских санкций в 2022 году. Всё это привело к разбалансировке бюджетов у подавляющего большинства стран, где финансовый сектор экономики почти не коррелирует с реальным, пояснил эксперт.

"Разумеется, больше всего пострадают страны со слабой экономикой, сильной зависимостью от экспорта жизненно необходимых товаров (продовольствие, энергоносители, фармацевтика), многочисленным населением и большим долгом", — подчеркнул Григорьев в интервью "Прайму"

Чуть меньше девальвация "ударит" по Западной Европе и Японии, а уже в последнюю очередь коснётся США. Штаты, по мнению эксперта, окажутся в чуть более выгодном положении, потому как постоянный и динамичный рост ключевой ставки притягивает деньги глобальных инвесторов в доллар, а это способствует ослаблению прочих валют. Кроме того, укрепление доллара осложняет процесс выплаты долгов странами и компаниями, занимавшими в этой валюте. По словам эксперта, постоянно в зоне риска находятся такие валюты, как турецкая лира, бразильский реал, аргентинский песо и другие. Их уже в ближайшем будущем может ожидать новая девальвация.

А вот на России бури мирового финансового рынка не так сильно сказываются, так как рубль фактически выведен из ядра мировой финансовой системы, подчеркнул эксперт. К тому же, дополнительной опорой для российской валюты является то, что РФ занимает одну из ключевых ролей на рынках энергоносителей, продовольствия и ещё в ряде критически важных сегментов мировой экономики. Нынешняя крепость рубля, несмотря на её отчасти искусственный характер, позволит смягчить для россиян последствия глобального кризиса, отметил Григорьев.