Эксперт рассказал, кто пострадает из-за девальвации мировых валют
Доцент Григорьев предрёк проблемы бедным странам из-за девальвации мировых валют
Мировая финансовая система неизбежно потерпит девальвацию всех валют, что особенно сильно отразится на бедных странах. Об этом заявил доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.
По его словам, таков будет итог множества экономических потрясений за прошедшие 30 лет: накачки глобальной экономики кредитными ресурсами в 1991-2000 годы, увеличения объёма глобального долга в кризис 2008 года, пандемии коронавируса в 2020 году, антироссийских санкций в 2022 году. Всё это привело к разбалансировке бюджетов у подавляющего большинства стран, где финансовый сектор экономики почти не коррелирует с реальным, пояснил эксперт.
"Разумеется, больше всего пострадают страны со слабой экономикой, сильной зависимостью от экспорта жизненно необходимых товаров (продовольствие, энергоносители, фармацевтика), многочисленным населением и большим долгом", — подчеркнул Григорьев в интервью "Прайму"
Чуть меньше девальвация "ударит" по Западной Европе и Японии, а уже в последнюю очередь коснётся США. Штаты, по мнению эксперта, окажутся в чуть более выгодном положении, потому как постоянный и динамичный рост ключевой ставки притягивает деньги глобальных инвесторов в доллар, а это способствует ослаблению прочих валют. Кроме того, укрепление доллара осложняет процесс выплаты долгов странами и компаниями, занимавшими в этой валюте. По словам эксперта, постоянно в зоне риска находятся такие валюты, как турецкая лира, бразильский реал, аргентинский песо и другие. Их уже в ближайшем будущем может ожидать новая девальвация.
А вот на России бури мирового финансового рынка не так сильно сказываются, так как рубль фактически выведен из ядра мировой финансовой системы, подчеркнул эксперт. К тому же, дополнительной опорой для российской валюты является то, что РФ занимает одну из ключевых ролей на рынках энергоносителей, продовольствия и ещё в ряде критически важных сегментов мировой экономики. Нынешняя крепость рубля, несмотря на её отчасти искусственный характер, позволит смягчить для россиян последствия глобального кризиса, отметил Григорьев.
Ранее Лайф приводил слова аналитик, который рассказал, что хранение долларов и евро оказалось для россиян рискованным делом. Наличная валюта недружественных стран не только не приносит дохода, но может быть убыточна.
Агентство "Москва"