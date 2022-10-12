"Наблюдателей" от G7 на Украине сочтут военными целями

Президент Украины Владимир Зеленский накануне призвал G7 разместить на границе его страны и Белоруссии международных наблюдателей, чтобы те следили за безопасностью. Собеседник агентства отметил, что если такой шаг странами "Большой семёрки" будет сделан "если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями".