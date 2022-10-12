"Наблюдателей" от G7 на Украине сочтут военными целями
РИА "Новости": "Наблюдатели" G7 превратятся на Украине в законные военные цели
Если страны "Большой семёрки" отправят на Украину своих "наблюдателей", те станут законными военными целями. Об этом заявил источник РИА "Новости".
Президент Украины Владимир Зеленский накануне призвал G7 разместить на границе его страны и Белоруссии международных наблюдателей, чтобы те следили за безопасностью. Собеседник агентства отметил, что если такой шаг странами "Большой семёрки" будет сделан "если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями".
Как сообщал Лайф, с соответствующим предложением к лидерам G7 Зеленский обратился в ходе экстренного саммита. Он сказал того, что формат подобных миссий "может быть отработан дипломатами".
Минобороны РФ