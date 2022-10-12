На Украине убит ещё один американский наёмник
"Военкоры русской весны": На Украине убит американский наёмник Дейн Партридж
Дейн Партридж. Фото © Telegram-канал / Военкоры русской весны
Американский наёмник Дейн "Птица" Партридж из Айдахо убит на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале "Военкоры русской весны".
"В Донбассе он воевал в Северодонецке, но неделю назад получил серьёзную черепно-мозговую травму от осколков, его ввели в кому, но его мозг умер", — рассказывает канал.
Сообщается, что военнослужащий прибыл из США 27 апреля. 3 октября иностранный наёмник скончался.
Как рассказывал Лайф, боец "Барса" заявил, что наёмники бросают оружие при отступлении на Украине. На поле боя остаются польские и американские гранатомёты, винтовки нового поколения М-16, AR-15, пулемёты М-60.