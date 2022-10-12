На Украине убит ещё один американский наёмник

Американский наёмник Дейн "Птица" Партридж из Айдахо убит на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале "Военкоры русской весны".

"В Донбассе он воевал в Северодонецке, но неделю назад получил серьёзную черепно-мозговую травму от осколков, его ввели в кому, но его мозг умер", — рассказывает канал.

Сообщается, что военнослужащий прибыл из США 27 апреля. 3 октября иностранный наёмник скончался.