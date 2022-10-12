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12 октября, 02:29

На Украине убит ещё один американский наёмник

"Военкоры русской весны": На Украине убит американский наёмник Дейн Партридж

<p>Дейн Партридж. Фото © Telegram-канал /<a href="https://t.me/RVvoenkor/28797" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Военкоры русской весны</a></p>

Дейн Партридж. Фото © Telegram-канал / Военкоры русской весны

Американский наёмник Дейн "Птица" Партридж из Айдахо убит на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале "Военкоры русской весны".

"В Донбассе он воевал в Северодонецке, но неделю назад получил серьёзную черепно-мозговую травму от осколков, его ввели в кому, но его мозг умер", — рассказывает канал.

Сообщается, что военнослужащий прибыл из США 27 апреля. 3 октября иностранный наёмник скончался.

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Как рассказывал Лайф, боец "Барса" заявил, что наёмники бросают оружие при отступлении на Украине. На поле боя остаются польские и американские гранатомёты, винтовки нового поколения М-16, AR-15, пулемёты М-60.

Арина Родионова

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