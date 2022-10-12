Япония запустила ракету с восемью спутниками и сразу её уничтожила
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) дистанционно уничтожило ракету-носитель Epsilon ("Эпсилон") с восемью спутниками на борту вскоре после пуска. Об этом объявил представитель JAXA.
Едва ракета взлетела, трансляция с космодрома Утиноура была остановлена, её запись пропала с официального канала агентства на YouTube. Официально о причинах решения уничтожить ракету пока не сообщается.
Изначально старт планировался на 7 октября. Но возникла необходимость скорректировать данные вывода спутников на орбиту и его перенесли. Твердотопливная трёхступенчатая ракета серии Epsilon разработана JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI, и используется с 2013 года для запуска небольших спутников.
Ракета должна была вывести на орбиту в том числе аппарат RAISE-3 массой 110 кг. Его планировали использовать при проведении испытаний инновационных технологий.
Ранее Лайф писал. что в сентябре SpaceX отправила в космос ещё 34 спутника сети Starlink. Первая ступень, задействованная в этом пуске, использовалась уже 13 раз. Предполагается, что этот элемент ракеты в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Такая находка позволяет компании снижать стоимость.
Wikipedia / Naritama