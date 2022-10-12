"Заигрались в войну": Учёный из Китая увидел истоки украинского конфликта в США

Соединённые Штаты слишком увлеклись своей политикой экспансионизма и империализма, которую они реализуют через НАТО. Она и стала причиной конфликта на Украине. Такое мнение высказал декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь.

“Заигравшись в войну, Штаты начали ещё больше смотреть сквозь пальцы на свою экспансионистскую политику, а их военная гегемония никогда не прекращалась. Нарушив сначала порядок на Большом Ближнем Востоке посредством войны в Ираке и поддержки гражданской войны в Сирии, Америка принялась за напряженность в отношениях с Россией и Китаем", — отметил учёный в статье для "Хуаньцю шибао".

По его мнению, США применили к России ту же стратегию, что и во время холодной войны. Её пытались расшатать внутриполитическими потрясениями. В этом Гуанбинь и видит подоплёку украинского конфликта.

Он считает, что первобытная природа западной цивилизации не изменилась. Её империализм остаётся источником мировых потрясений. Окончание холодной войны позволило США беззастенчиво развязывать войны, военных конфликтов стала на порядок больше, чем когда Штатам противостоял СССР.

"НАТО под руководством Соединенных Штатов расширилась с первоначальных 12 членов до 30, и её империалистический экспансионистский характер не вызывает сомнений”, — считает автор статьи.