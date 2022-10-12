Байден усомнился в готовности Путина применить на Украине ядерное оружие

Президент США Джо Байден заявил, что не считает российского коллегу Владимира Путиным готовым к применению на Украине тактического ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Не думаю, что он пойдет на это", — сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

По его мнению, применение тактического ядерного оружия на Украине привело бы к "ужасающим последствиям", и со стороны Путина "безответственного говорить об этом".