НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 01:23

Байден усомнился в готовности Путина применить на Украине ядерное оружие

Президент США Джо Байден заявил, что не считает российского коллегу Владимира Путиным готовым к применению на Украине тактического ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Не думаю, что он пойдет на это", — сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

По его мнению, применение тактического ядерного оружия на Украине привело бы к "ужасающим последствиям", и со стороны Путина "безответственного говорить об этом".

Лавров в очередной раз озвучил условие применения РФ ядерного оружия

Лавров в очередной раз озвучил условие применения РФ ядерного оружия

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тем, кто спекулирует на тему ядерной угрозы от РФ, надо осознавать ответственность. Москва также призывает искусственно не раздувать эту тему, добавил глава внешнеполитического ведомства.

Обложка ©

Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров