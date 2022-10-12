Байден усомнился в готовности Путина применить на Украине ядерное оружие
Президент США Джо Байден заявил, что не считает российского коллегу Владимира Путиным готовым к применению на Украине тактического ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.
"Не думаю, что он пойдет на это", — сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
По его мнению, применение тактического ядерного оружия на Украине привело бы к "ужасающим последствиям", и со стороны Путина "безответственного говорить об этом".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тем, кто спекулирует на тему ядерной угрозы от РФ, надо осознавать ответственность. Москва также призывает искусственно не раздувать эту тему, добавил глава внешнеполитического ведомства.
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