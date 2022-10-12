Как быстро улучшить сон: врач дал четыре совета

Постепенное сокращение светового дня приводит к ухудшению сна. На бессонницу ночью и сонливость днём многие жалуются особенно осенью и зимой. Это сочетается с депрессивным настроением и снижением работоспособности. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. Он уточнил, что в международной классификации уже описано порядка 80 видов нарушений подобного рода. В осенне-зимний период распространено сезонное аффективное расстройство.

"Мы сталкиваемся с <...> сезонной депрессией. Связано это с постепенным уменьшением количества солнечного света. Сезонное аффективное расстройство поражает порядка 10-15 процентов людей. Оно проявляется, в частности, в развитии бессонницы, в снижении настроения", — рассказал Калинкин в интервью радио Sputnik.

Но, по словам врача, есть простые правила, помогающие вернуть здоровый сон без приёма лекарственных препаратов. Во-первых, это фиксированное время засыпания и пробуждения в рабочие и выходные дни. Многие грешат тем, что "отрываются" в выходные, и это оборачивается хроническим течением нарушения. Процесс закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается. А график очень важен — норма для большинства людей составляет от семи до девяти часов сна. Минимальное, но допустимое количество — шесть часов, максимальное — десять. И ещё один момент — если человек постоянно встаёт по будильнику, это означает только одно: он недосыпает. Второе правило — подольше быть на улице в дневное время.

"В дневное время надо стараться находиться в местах, максимально освещённых солнечным светом, потому что это у нас главный регулятор выработки мелатонина и циркадианных ритмов. Если человек как можно больше времени проводит на улице, этого в большинстве случаев достаточно для нормальной выработки мелатонина", — уверен Калинкин.

В-третьих, нужно уменьшать количество алкоголя, табака и кофеина, в-четвёртых — правильно распределять физическую нагрузку в течение дня, особенно в первой половине дня. Не заниматься физкультурой за четыре часа перед сном. Если эти методы не помогают восстановить сон в течение одного-двух месяцев, нужно обратиться к врачу. Он найдёт причину и назначит лечение. Медик предупредил, что нарушение сна может стать пусковым механизмом для развития серьёзных заболеваний.