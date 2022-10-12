"Урок для всех": В Турции заявили, что США приведут Украину к развалу

Украина — это наглядный пример того, что становится со странами, которые получают "поддержку" Соединённых Штатов. Таким мнением поделился обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас. Он считает, что Украины "в известном смысле не останется".

"После того как Россия отрежет её от моря, Польша захватит западные части страны. Поэтому Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединёнными Штатами", — пишет Барлас в своей статье.

Он считает, что судьба Незалежной должна стать уроком для других стран, особенно европейских. А пока же сам Киев делает всё для развала страны, считает обозреватель. Он пишет, что "президент-комик" Зеленский разыгрывает "трагедию".