Байден озвучил невероятные условия переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным, у него нет соответствующих планов. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент", — сказал американский лидер.

Он объяснил это тем, что президент России якобы "действует жёстко" и будто бы "совершает военные преступления".

Вместе с тем Байден допустил одно условие разговора с Путиным на грядущем саммите "Большой двадцатки". Случится это, если президент России сам подойдёт к американскому и предложит обсудить судьбу осужденной в РФ баскетболистки Бритни Грайнер. Впрочем, Байден признался, что не может себе такого представить.