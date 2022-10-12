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12 октября, 01:26

Байден озвучил невероятные условия переговоров с Путиным

Байден заявил, что не планирует встречаться с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным, у него нет соответствующих планов. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент", — сказал американский лидер.

Он объяснил это тем, что президент России якобы "действует жёстко" и будто бы "совершает военные преступления".

Вместе с тем Байден допустил одно условие разговора с Путиным на грядущем саммите "Большой двадцатки". Случится это, если президент России сам подойдёт к американскому и предложит обсудить судьбу осужденной в РФ баскетболистки Бритни Грайнер. Впрочем, Байден признался, что не может себе такого представить.

Байден назвал Путина "рациональным игроком"

Байден назвал Путина "рациональным игроком"

Как сообщал Лайф, ранее Байден заявлял, что хочет привлечь Путина к ответственности. Так американский лидер отреагировал на нанесение Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в ответ на совершённый властями Незалежной теракт на Крымском

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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