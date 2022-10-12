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12 октября, 01:54

Россиянам напомнили о праве получить до 650 тысяч рублей

Юрист Спиридонова напомнила о праве россиян получить от государства 650 тысяч рублей

Один раз в жизни россияне имеют право получить от государства до 650 тысяч рублей. Эта сумма — возврат налогов, предусмотренный при покупке или строительстве недвижимости, а также при погашении ипотеки. Вычет можно получать в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой службы. Об этом напомнила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

"Для этого нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. Неиспользованный остаток вычета может быть перенесён", — рассказала Спиридонова агентству "Прайм".

За приобретение жилья полагается вычет в 260 тысяч рублей. Ещё до 390 тысяч рублей можно получить при оформлении вычета за проценты по ипотеке. Такое право человек получает один раз в жизни, после регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). При продаже объекта недвижимости уменьшить сумму НДФЛ можно на 130 тысяч рублей.

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Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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