Мобилизованных предложили дополнительно проверять на годность

Совет по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ сформировал пакет предложений российскому правительству, касающийся процедуры частичной мобилизации. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на члена СПЧ Кирилла Кабанова.

В том числе речь идёт о введении военно-врачебных комиссий с участием гражданских врачей. Также СПЧ планирует попросить правительство чётко определить критерии по брони от мобилизации. Фактически совет предлагает регламентировать такой же порядок, что и в период призывных кампаний.

"Человек сможет отказаться, если он считает себя здоровым, подписать соответствующие документы и идти [участвовать в спецоперации], но возможность пройти медкомиссию обязательно должна быть. Мы понимаем, что в регионах люди в возрасте после 35–40 лет могли ни разу не побывать в больнице. И для мобилизации таких людей нужна оценка здоровья — опорно-двигательной системы, сердца, лёгких", — рассказал Кабанов.

В доказательство своих слов он напомнил о случаях призыва людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями или инвалидностью, которую могла бы подтвердить комиссия.

Ещё одно предложение СПЧ касается выплат мобилизованным. Проблема, по мнению представителя совета, заключается в том, что ситуация меняется от региона к региону, а "уезжают кормильцы семей". Так, средняя региональная выплата должна составить 100 тысяч рублей. Если умножить эту сумму на 300 тысяч призывников, получится 30 млрд рублей, что для страны не такие огромные деньги, подчеркнул Кабанов. Также в СПЧ предлагают установить чёткие критерии брони от мобилизации и расширить сам список. В него предлагается включить священнослужителей и молодых учёных.

По информации издания, предложения СПЧ будут направлены в правительство до конца недели. В пакет войдут и другие пункты, которые представители ведомства обнародуют после представления министрам.