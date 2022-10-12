Игроку "Реала" Рюдигеру наложили 20 швов после столкновения с вратарём

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов столкнулся головами с голкипером украинской команды "Шахтёр" Анатолием Трубиным.

Случилось это на 90-й +5 минуте (в компенсированное к матчу время) в момент, когда Рюдигер головой перенаправил мяч в ворота, сравняв счёт.

Игроку "Реала" понадобилась помощь врача. Ему удалось подняться и уйти с поля в сопровождении сотрудника команды, который прижимал ко лбу Рюдигера салфетки. В результате спортсмену пришлось наложить 20 швов. Позднее мадридский клуб дополнительно проверит игрока на предмет переломов.