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12 октября, 02:36

Игроку "Реала" Рюдигеру наложили 20 швов после столкновения с вратарём

<p>Антонио Рюдигер. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JLSanchez78" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@JLSanchez78</a></p>

Антонио Рюдигер. Фото © Twitter / @JLSanchez78

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов столкнулся головами с голкипером украинской команды "Шахтёр" Анатолием Трубиным.

Случилось это на 90-й +5 минуте (в компенсированное к матчу время) в момент, когда Рюдигер головой перенаправил мяч в ворота, сравняв счёт.

Игроку "Реала" понадобилась помощь врача. Ему удалось подняться и уйти с поля в сопровождении сотрудника команды, который прижимал ко лбу Рюдигера салфетки. В результате спортсмену пришлось наложить 20 швов. Позднее мадридский клуб дополнительно проверит игрока на предмет переломов.

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Ранее Лайф писал, что мадридский "Реал" на своём поле разгромил "Мальорку" в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу со счётом 4:1. На гол Мурики точными ударами отметились Феде Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго и Антонио Рюдигер. Отметим, что для защитника, перешедшего летом из "Челси", это был дебютный матч за сливочных.

Анатолий Симоненко

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