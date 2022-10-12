Россиянам упростят сдачу макулатуры

Бумагу, электронику, пластик и другое вторсырьё можно будет сдавать прямо в отделениях Почты России. Соответствующее соглашение заключено с российским экологическим оператором (РЭО). Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

"Мы запускаем интересный проект — делать пункты сбора определённых фракций на почте. Это бумага, картон, пластик, электроника", — сказал Буцаев ТАСС и уточнил, что такой проект планируют запустить уже в следующем году.

РЭО также станет финансовым и технологическим партнёром по переработке отходов самой почты во вторсырьё. Из него начнут производить необходимое для нужд отделений связи. Буцаев рассказал, что этот проект станет примером экономики замкнутого цикла. На первые показатели планируется выйти через три года.