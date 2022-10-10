Валютное напряжение: Когда доллар перешагнёт ключевую отметку осени и что ждёт курс на этой неделе Обстановка на финансовых рынках обострилась, а доллар стал расти и поднялся выше 63 рублей. Какие события определят поведение курса валют на этой неделе и что будет с рублём? 10 октября, 10:54 Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Почему доллар начал дорожать

Утром в понедельник на Мосбирже курс доллара США поднялся выше 63 рублей, а евро преодолел отметку в 62 рубля. Таким образом, валюта стала дорожать и достигла максимальных значений с середины лета.

Рубль дешевеет к доллару и евро перед совещанием с постоянными членами Совета безопасности, которое проведёт президент Владимир Путин. Напомним, что утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись топливные цистерны проходившего рядом железнодорожного состава. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

В понедельник обострилась обстановка на Украине, прогремели взрывы в Киеве, без электричества и интернета остались крупные города. Все эти события не могли не отразиться на рынках.

— Доллар укрепляет позиции не только в мире, но теперь и в России, а рубль ослабляется до 63 — это максимумы по доллару США с начала июля. Причина кроется в ряде факторов. Это обострение в геополитике, когда ограничения Запада на экспорт сырья из России усиливаются, принят восьмой пакет санкций ЕС с планкой цен. При этом импорт из дружественных стран идёт. Возможны и подвижки по бюджетному правилу через покупки дружественных валют, например юаня, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Прогноз курса рубля на эту неделю

Технически доллар прорвал принципиальное сопротивление на 61 и, по оценкам Михаила Зельцера, спокойно может отработать область 65. Таргет в 70 до конца года по-прежнему не снимается.

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— Пока всё это укладывается в привычную картину, возврат курса к уровням 60–62, наблюдавшийся на прошлой неделе, вполне мог быть воспринят некоторыми участниками как начало волны ослабления рубля. Возможно, часть участников рынка восстанавливает позиции в иностранной валюте, закрытые в конце сентября, — отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Он добавил, что люди перестали активно снимать наличные, что также сказывалось на курсе. Какой-то вклад внесло и укрепление доллара к евро и другим основным валютам. При этом нет информации и каких-то фундаментальных изменений в показателях платёжного баланса, который мог бы привести к сильному и устойчивому ослаблению рубля. Так что пока это можно рассматривать как обычное рыночное движение.

— В текущей ситуации геополитические риски резко возросли и сократили горизонты прогнозирования валютных курсов. При низкой ликвидности и активности трейдеров рынок остаётся весьма волатильным. Пока курс доллара вернулся к уровням августа. Доллар восстановил свои позиции до диапазона 63–64 рубля. Этот уровень сопротивления считается очень сильным. Его прохождение открывает доллару дорогу к отметке 68 рублей, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Фото © Shutterstock Ожидаете ли вы роста курса доллара в ближайшее время? 0 Да, он будет больше 65 Да, но курс поднимется не выше 65 Нет, будет без изменений Нет, будет падать

Авторы Нина Важдаева