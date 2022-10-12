На Западе увидели слабость ВСУ после ударов России

Одна из главных проблем Вооружённых сил Украины — недостаток средств ПВО. Слабость противовоздушной обороны выявил массированный удар России по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников и военных экспертов.

"Проблема не столько в том, что у Украины нет никакой противовоздушной обороны, а в том, что её недостаточно для защиты такой большой страны, притом что ракеты могут прилететь с множества направлений", — рассказал западный советник по обороне.

Источники издания предположили, что часть средств ПВО Киев направил на линию соприкосновения, оставив тыл неприкрытым. Один из собеседников газеты заявил также, что Украина ограничена в дальнобойных, высокоточных системах противовоздушной обороны, и указал, что ей их надо больше.