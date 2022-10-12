На Западе увидели слабость ВСУ после ударов России
FT: Массированный удар России показал слабость украинских сил ПВО
Одна из главных проблем Вооружённых сил Украины — недостаток средств ПВО. Слабость противовоздушной обороны выявил массированный удар России по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников и военных экспертов.
"Проблема не столько в том, что у Украины нет никакой противовоздушной обороны, а в том, что её недостаточно для защиты такой большой страны, притом что ракеты могут прилететь с множества направлений", — рассказал западный советник по обороне.
Источники издания предположили, что часть средств ПВО Киев направил на линию соприкосновения, оставив тыл неприкрытым. Один из собеседников газеты заявил также, что Украина ограничена в дальнобойных, высокоточных системах противовоздушной обороны, и указал, что ей их надо больше.
Ранее Лайф писал, что Россия за два дня поразила треть энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Глава украинского ведомства отметил, что "это был первый раз с начала конфликта, когда Россия резко нацелилась на энергетическую инфраструктуру".
Напомним, 10 октября Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута. Утром 11 октября на всей территории Украины опять была объявлена воздушная тревога. Прогремели новые взрывы на объектах энергетики.
Flickr / ministryofdefenceua