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12 октября, 03:39

Американские СМИ рассекретили тайное сообщение Байдена Зеленскому

WP: Байден посоветовал Зеленскому перестать жаловаться на недостаточную помощь США

Президент США Джо Байден попросил лидера Украины Владимира Зеленского перестать публично жаловаться на недостаток помощи со стороны Америки. В противном случае, подчеркнул лидер Штатов, ему будет сложно просить деньги у Конгресса на помощь Украине. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на слова бывшего чиновника Белого дома.

Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно”, — заявил собеседник издания.

По данным WP, в политическом истеблишменте США зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи Украине. Параллельно с этим Зеленский множество раз публично обращался к Штатам и другим странам с просьбой снабдить Незалежную дополнительным вооружением.

Зеленский обсудил с Трасс поддержку Украины и изоляцию России

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Ранее американский ветеран и политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли осудил планы президента США Джо Байдена предоставить Украине многомиллиардную помощь. Он напомнил, что в Штатах есть свои внутренние нерешённые проблемы, на которые и следовало бы обратить внимание нынешнему хозяину Овального кабинета.

Обложка ©

Flickr / The White House

Анатолий Симоненко

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