Американские СМИ рассекретили тайное сообщение Байдена Зеленскому

Президент США Джо Байден попросил лидера Украины Владимира Зеленского перестать публично жаловаться на недостаток помощи со стороны Америки. В противном случае, подчеркнул лидер Штатов, ему будет сложно просить деньги у Конгресса на помощь Украине. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на слова бывшего чиновника Белого дома.

“Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно”, — заявил собеседник издания.

По данным WP, в политическом истеблишменте США зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи Украине. Параллельно с этим Зеленский множество раз публично обращался к Штатам и другим странам с просьбой снабдить Незалежную дополнительным вооружением.