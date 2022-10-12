Американские СМИ рассекретили тайное сообщение Байдена Зеленскому
WP: Байден посоветовал Зеленскому перестать жаловаться на недостаточную помощь США
Президент США Джо Байден попросил лидера Украины Владимира Зеленского перестать публично жаловаться на недостаток помощи со стороны Америки. В противном случае, подчеркнул лидер Штатов, ему будет сложно просить деньги у Конгресса на помощь Украине. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на слова бывшего чиновника Белого дома.
“Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно”, — заявил собеседник издания.
По данным WP, в политическом истеблишменте США зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи Украине. Параллельно с этим Зеленский множество раз публично обращался к Штатам и другим странам с просьбой снабдить Незалежную дополнительным вооружением.
Ранее американский ветеран и политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли осудил планы президента США Джо Байдена предоставить Украине многомиллиардную помощь. Он напомнил, что в Штатах есть свои внутренние нерешённые проблемы, на которые и следовало бы обратить внимание нынешнему хозяину Овального кабинета.
Flickr / The White House