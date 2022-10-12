Расчёты самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан" Западного военного округа (ЗВО) остановили контрнаступление украинских военных. О том, как это удалось, рассказали в Минобороны РФ. Установки были выведены на неподготовленные огневые позиции и скрытно заняли рубежи на удалении свыше 15 километров. Разведка дала координаты цели, операторы беспилотников "Орлан-10" обозначили безопасный маршрут, ПВО прикрывала от обстрелов украинских РСЗО. Это позволило в кратчайшие сроки направлять огонь по отступающей украинской бронетехнике.

Удары из самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан" ЗВО. Видео © Mil.ru

"Когда противник предпринял безуспешную попытку наступления на позиции союзных войск, расчёты самоходных миномётов "Тюльпан" Западного военного округа незамедлительно выдвинулись на огневые позиции для прикрытия действий войск на переднем крае", — сообщает пресс-служба Минобороны.

Ведомство сообщает, что у "Тюльпана" нет такого понятия, как пристрелочные залпы. Расчёт как скальпелем вырезает ключевые узлы ВСУ: укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим. При этом разрушение находящихся рядом объектов гражданской инфраструктуры: мостов, заводских цехов, деревенских ангаров и ремонтных мастерских — исключено. Корректируемой стрельбой по линии обороны ВСУ расчёты наносили дивизионные залпы и меняли позиции. Это позволяло непрерывно наносить огневое поражение и оставаться незамеченными для артиллерии противника.

"Задачей расчётов 240-мм миномётов было нанесение огневого поражения по передней линии обороны ВСУ и остановка возможного контрнаступления. Точным беглым огнём дивизиона опорные пункты ВСУ были уничтожены, а противник понёс значительные потери", — рассказали в оборонном ведомстве.