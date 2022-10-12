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12 октября, 04:34

Во Франции предсказали итог попытки ВСУ пойти на Крым

Figaro: Призывы Европы к Киеву забрать Крым силой оторваны от реальности

Власти европейских стран, которые призывают Украину попытаться захватить Крым силой, оторваны от реальности. Такое мнение высказал французский обозреватель Рено Жирар.

В статье на страницах газеты Figaro он выразил уверенность, что такие действия Вооружённых сил Украины встретят решительное сопротивление. Причём дело придётся иметь со всей Россией, и это обернётся для Киева провалом.

"Европейские государства, призывающие украинцев вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России", — пишет Жирар.

Украина просила у США ракеты для ударов по Крыму, но Вашингтон отказал

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Как сообщал Лайф, ранее богатейший человек на Земле Илон Маск назвал Крым российским и предложил свой мирный план по Украине. Офис президента Украины Владимира Зеленского набросился на него из-за этого.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

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