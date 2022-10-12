Во Франции предсказали итог попытки ВСУ пойти на Крым

Власти европейских стран, которые призывают Украину попытаться захватить Крым силой, оторваны от реальности. Такое мнение высказал французский обозреватель Рено Жирар.

В статье на страницах газеты Figaro он выразил уверенность, что такие действия Вооружённых сил Украины встретят решительное сопротивление. Причём дело придётся иметь со всей Россией, и это обернётся для Киева провалом.

"Европейские государства, призывающие украинцев вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России", — пишет Жирар.