Во Франции предсказали итог попытки ВСУ пойти на Крым
Figaro: Призывы Европы к Киеву забрать Крым силой оторваны от реальности
Власти европейских стран, которые призывают Украину попытаться захватить Крым силой, оторваны от реальности. Такое мнение высказал французский обозреватель Рено Жирар.
В статье на страницах газеты Figaro он выразил уверенность, что такие действия Вооружённых сил Украины встретят решительное сопротивление. Причём дело придётся иметь со всей Россией, и это обернётся для Киева провалом.
"Европейские государства, призывающие украинцев вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России", — пишет Жирар.
Как сообщал Лайф, ранее богатейший человек на Земле Илон Маск назвал Крым российским и предложил свой мирный план по Украине. Офис президента Украины Владимира Зеленского набросился на него из-за этого.