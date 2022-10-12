Генерал рассказал, как можно лишить ВСУ поставок нового оружия

Чтобы лишить Киев поставок техники и оружия с Запада, Россия должна вывести из строя пункты замены колёсных пар грузовых поездов. Такое предложение озвучил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Колея на постсоветском пространстве шире, чем в странах ЕС.

"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передаёт Запад", — заявил РИА "Новости" Михайлов.