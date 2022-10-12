Генерал рассказал, как можно лишить ВСУ поставок нового оружия
Отставной офицер ФСБ Михайлов призвал бить на Украине по пунктам замены колёс поездов
Чтобы лишить Киев поставок техники и оружия с Запада, Россия должна вывести из строя пункты замены колёсных пар грузовых поездов. Такое предложение озвучил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Колея на постсоветском пространстве шире, чем в странах ЕС.
"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передаёт Запад", — заявил РИА "Новости" Михайлов.
Он отметил, что российские массированные ракетные удары уже значительно ослабили украинскую инфраструктуру, доведя ряд предприятий до порога прекращения деятельности.
Лайф рассказывал, что 10 октября Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. Утром 11 октября на всей территории Украины опять была объявлена воздушная тревога. Прогремели новые взрывы на объектах энергетики.
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