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12 октября, 05:35

Генпрокурор РФ объяснил, как действовать при получении повестки по ошибке

Генпрокурор Краснов: При ошибочной повестке нужно принести в военкомат актуальные данные

Не подпадающий под критерии частичной мобилизации гражданин, получивший повестку, должен прийти в военкомат с актуальными данными. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

"После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации", — сказал он в интервью РИА "Новости".

По словам Краснова, по поручению президента России Владимира Путина территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации и ни одно обращение к ним не остаётся без внимания. И уже есть много случаев, когда их вмешательство смогло исправить ситуацию, признался он. Так, в Челябинске домой вернулся незаконно призванный на службу отец ребёнка-инвалида, а в Махачкале — мужчина с серьёзными проблемами со здоровьем, у которого жена-инвалид и трое несовершеннолетних детей. Генпрокурор добавил, что во всех прокуратурах есть горячие линии по вопросам частичной мобилизации.

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Агентство городских новостей "Москва"

Светлана Оперук

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