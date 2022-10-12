Генпрокурор РФ объяснил, как действовать при получении повестки по ошибке

"После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации", — сказал он в интервью РИА "Новости".

По словам Краснова, по поручению президента России Владимира Путина территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации и ни одно обращение к ним не остаётся без внимания. И уже есть много случаев, когда их вмешательство смогло исправить ситуацию, признался он. Так, в Челябинске домой вернулся незаконно призванный на службу отец ребёнка-инвалида, а в Махачкале — мужчина с серьёзными проблемами со здоровьем, у которого жена-инвалид и трое несовершеннолетних детей. Генпрокурор добавил, что во всех прокуратурах есть горячие линии по вопросам частичной мобилизации.