В Японии объяснили, почему взорвали запущенную ракету со спутниками
Агентство JAXA объяснило отклонением от траектории уничтожение ракеты со спутниками
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) признало, что было вынуждено дистанционно уничтожить запущенную ракету-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту из-за отклонения от заданной траектории.
"Придя к выводу, что нам не удастся вывести спутники на орбиту из-за отклонения от заданной траектории, мы приняли решение уничтожить её", — сказал журналистам представитель JAXA.
Твердотопливная трёхступенчатая ракета серии Epsilon была разработана JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI и используется с 2013 года для запуска небольших спутников.
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Wikipedia / NARITA Masahiro