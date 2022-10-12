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12 октября, 06:03

В Японии объяснили, почему взорвали запущенную ракету со спутниками

Агентство JAXA объяснило отклонением от траектории уничтожение ракеты со спутниками

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) признало, что было вынуждено дистанционно уничтожить запущенную ракету-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту из-за отклонения от заданной траектории.

"Придя к выводу, что нам не удастся вывести спутники на орбиту из-за отклонения от заданной траектории, мы приняли решение уничтожить её", — сказал журналистам представитель JAXA.

Что-то пошло не так: Япония уничтожила ракету с 8 спутниками сразу после запуска

Что-то пошло не так: Япония уничтожила ракету с 8 спутниками сразу после запуска

Твердотопливная трёхступенчатая ракета серии Epsilon была разработана JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI и используется с 2013 года для запуска небольших спутников.

Ранее Лайф рассказывал, что человечество впервые благополучно отклонило астероид. В NASA отметили, что это доказывает потенциальную работоспособность системы защиты Земли.

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Wikipedia / NARITA Masahiro

Артур Лапсаков

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