В Японии объяснили, почему взорвали запущенную ракету со спутниками

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) признало, что было вынуждено дистанционно уничтожить запущенную ракету-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту из-за отклонения от заданной траектории.

"Придя к выводу, что нам не удастся вывести спутники на орбиту из-за отклонения от заданной траектории, мы приняли решение уничтожить её", — сказал журналистам представитель JAXA.

Твердотопливная трёхступенчатая ракета серии Epsilon была разработана JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI и используется с 2013 года для запуска небольших спутников.