ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
ФСБ: Теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины Буданов
Федеральная служба безопасности установила организатора теракта на Крымском мосту. Им является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", — заявили в ведомстве.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
ТАСС / EPA