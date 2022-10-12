ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности установила организатора теракта на Крымском мосту. Им является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", — заявили в ведомстве.