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12 октября, 05:54

ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ: Теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины Буданов

Федеральная служба безопасности установила организатора теракта на Крымском мосту. Им является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", — заявили в ведомстве.

СМИ разоблачили секретный план британской разведки по подрыву Крымского моста

СМИ разоблачили секретный план британской разведки по подрыву Крымского моста

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.

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ТАСС / EPA

Андрей Григорьев

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