ФСБ пресекла теракт спецслужб Украины на транспортном терминале в Брянске
Сотрудники ФСБ пресекли готовившийся украинскими спецслужбами теракт на транспортном терминале в Брянске. Об этом заявили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержание подозреваемого в подготовке теракта на транспортном терминале в Брянске. Видео © ЦОС ФСБ РФ / Telegram / РИА "Новости"
"Федеральной службой безопасности пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске", — сказано в записи ведомства.
Задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств. На съёмной квартире под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы он собрал самодельное взрывное устройство и проверил канал его инициирования. Разведку он провёл на одном из складов транспортно-логистической компании с целью заложить СВУ и осуществить мощный взрыв.
Устройство, изготовленное на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты массой около трёх килограммов в тротиловом эквиваленте, было изъято. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы". Фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ.
Ранее в ФСБ сообщили, что за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. В ЦОС ФСБ также установили, что взрывное устройство для теракта было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов.
ЦОС ФСБ РФ / Telegram / РИА "Новости"