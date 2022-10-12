ФСБ пресекла теракт спецслужб Украины на транспортном терминале в Брянске

Сотрудники ФСБ пресекли готовившийся украинскими спецслужбами теракт на транспортном терминале в Брянске. Об этом заявили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание подозреваемого в подготовке теракта на транспортном терминале в Брянске. Видео © ЦОС ФСБ РФ / Telegram / РИА "Новости"

"Федеральной службой безопасности пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске", — сказано в записи ведомства.

Задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств. На съёмной квартире под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы он собрал самодельное взрывное устройство и проверил канал его инициирования. Разведку он провёл на одном из складов транспортно-логистической компании с целью заложить СВУ и осуществить мощный взрыв.

Устройство, изготовленное на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты массой около трёх килограммов в тротиловом эквиваленте, было изъято. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы". Фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ.