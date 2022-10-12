В Подмосковье задержан украинец, готовивший теракт с применением ПЗРК "Игла"
ФСБ задержала в Подмосковье гражданина Украины, готовившего теракт с ПЗРК "Игла"
В Московском регионе задержан агент Службы безопасности Украины, готовивший теракт с применением двух переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В Подмосковье задержан гражданин Украины, готовивший теракт с применением ПЗРК "Игла". Видео © ЦОС ФСБ России / Telegram / IZ.RU
"Федеральной службой безопасности пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе", — сказано в записи силового ведомства.
Задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который по заданию СБУ доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии ПЗРК "Игла" в оборудованном в автомобиле тайнике. На территории РФ он подобрал место для их конспиративного хранения.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой, в рамках которого "документируется его причастность к иным противоправным действиям". Фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. ПЗРК "Игла" и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ, изъяты.
Ранее ФСБ установила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Также был восстановлен маршрут груза со взрывным устройством для теракта и опубликован рентген-снимок грузовика, перевозившего взрывчатку.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin