В Подмосковье задержан украинец, готовивший теракт с применением ПЗРК "Игла"

В Московском регионе задержан агент Службы безопасности Украины, готовивший теракт с применением двух переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Подмосковье задержан гражданин Украины, готовивший теракт с применением ПЗРК "Игла". Видео © ЦОС ФСБ России / Telegram / IZ.RU

"Федеральной службой безопасности пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе", — сказано в записи силового ведомства.

Задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который по заданию СБУ доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии ПЗРК "Игла" в оборудованном в автомобиле тайнике. На территории РФ он подобрал место для их конспиративного хранения.