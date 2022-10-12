Опубликован рентген-снимок грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту
ФСБ показала рентген-снимок грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту
Рентген-снимок грузовика, взорвавшего Крымский мост. Обложка © ЦОС ФСБ
Федеральная служба безопасности опубликовала рентген-снимок грузовика, в котором находилось взрывное устройство, с помощью которого был совершён теракт на Крымском мосту.
Оно было замаскированно в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Те самые рулоны и видны на рентген-снимке. В начале августа плёнку отправили из морского порта Одессы в Болгарию, откуда груз был доставлен сперва в Грузию, а затем в Армению.
Ранее в ФСБ сообщили, что за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. Также российские силовики назвали организатора взрыва — им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.