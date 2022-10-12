Опубликован рентген-снимок грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту

Оно было замаскированно в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Те самые рулоны и видны на рентген-снимке. В начале августа плёнку отправили из морского порта Одессы в Болгарию, откуда груз был доставлен сперва в Грузию, а затем в Армению.