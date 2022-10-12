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12 октября, 06:56
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Опубликован рентген-снимок грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту

ФСБ показала рентген-снимок грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

<p>Рентген-снимок грузовика, взорвавшего Крымский мост. Обложка © ЦОС ФСБ</p>

Рентген-снимок грузовика, взорвавшего Крымский мост. Обложка © ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности опубликовала рентген-снимок грузовика, в котором находилось взрывное устройство, с помощью которого был совершён теракт на Крымском мосту.

Оно было замаскированно в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Те самые рулоны и видны на рентген-снимке. В начале августа плёнку отправили из морского порта Одессы в Болгарию, откуда груз был доставлен сперва в Грузию, а затем в Армению.

Подмена документов и фейковые фирмы: Восстановлен маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту

Подмена документов и фейковые фирмы: Восстановлен маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту

Ранее в ФСБ сообщили, что за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. Также российские силовики назвали организатора взрыва — им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.

Артур Лапсаков

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