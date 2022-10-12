Во Франции заявили об усилении военного присутствия на востоке Европы
Глава Минобороны Франции Лекорню: Париж усилит присутствие на восточном фланге НАТО
Париж принял решение усилить военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО ввиду усилившихся боёв на Украине. Такое заявление сделал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню на заседании комиссии Сената страны по иностранным делам, обороне и вооружённым силам.
"Ввиду ситуации на восточном фланге НАТО из-за боев, которые ведёт Россия на Украине, президент республики принял решение усилить нашу оборонительную позицию на востоке Европы, направив бригаду бронетранспортёров и танки в Румынию", — сказал он.
По словам французского министра, Париж также намерен направить в Литву дополнительные истребители Rafale, а в Эстонию — военных. Вероятно, эти планы будут осуществляться в конце октября – начале ноября, добавил Лекорню.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон проанонсировал создание фонда, который позволит Украине закупать оружие. Он добавил, что средства этой организации могут быть направлены на приобретение "оборонительного вооружения".
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