Во Франции заявили об усилении военного присутствия на востоке Европы

Париж принял решение усилить военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО ввиду усилившихся боёв на Украине. Такое заявление сделал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню на заседании комиссии Сената страны по иностранным делам, обороне и вооружённым силам.

"Ввиду ситуации на восточном фланге НАТО из-за боев, которые ведёт Россия на Украине, президент республики принял решение усилить нашу оборонительную позицию на востоке Европы, направив бригаду бронетранспортёров и танки в Румынию", — сказал он.

По словам французского министра, Париж также намерен направить в Литву дополнительные истребители Rafale, а в Эстонию — военных. Вероятно, эти планы будут осуществляться в конце октября – начале ноября, добавил Лекорню.