В некоторых областях Украины вновь звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в центральной и южной частях Украины
В некоторых областях Украины утром 12 октября объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".
Сирены слышны в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Напомним, что 10 октября Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. Утром 11 октября на территории Украины опять была объявлена воздушная тревога. Прогремели новые взрывы на объектах энергетики. В Минобороны также заявили, что все планируемые цели были поражены.
Сайт ГС ЧС Украины