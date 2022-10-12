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12 октября, 07:38
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В некоторых областях Украины вновь звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в центральной и южной частях Украины

В некоторых областях Украины утром 12 октября объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Сирены слышны в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Россия за два дня поразила треть энергетической инфраструктуры Украины

Россия за два дня поразила треть энергетической инфраструктуры Украины

Напомним, что 10 октября Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. Утром 11 октября на территории Украины опять была объявлена воздушная тревога. Прогремели новые взрывы на объектах энергетики. В Минобороны также заявили, что все планируемые цели были поражены.

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Сайт ГС ЧС Украины

Артур Лапсаков

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