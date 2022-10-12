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12 октября, 07:36

Собянин разрешил родственникам мобилизованных москвичей получать за них выплаты

Близкие родственники мобилизованных москвичей смогут получить дополнительную выплату в размере 50 тысяч рублей вместо самих призывников. Такое решение принял мэр города Сергей Собянин.

"Приняли решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1) и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи", — говорится на сайте градоначальника.

Собянин объяснил, что такое решение принято для ускорения процесса — чтобы семьи, которым деньги нужны уже сегодня, смогли быстро их получить.

Юрист пояснил, как получить выплаты за частичную мобилизацию в Москве

Юрист пояснил, как получить выплаты за частичную мобилизацию в Москве

Напомним, ещё 22 сентября Сергей Собянин поручил доплачивать мобилизованным москвичам дополнительно по 50 тысяч рублей в месяц. В случае получения тяжёлого ранения, контузии, травмы и увечья призывнику будет положена дополнительная единовременная выплата в размере одного миллиона рублей, а при получении лёгкого ранения — 500 тысяч рублей.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Александра Вишнякова

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