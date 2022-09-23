Юрист пояснил, как получить выплаты за частичную мобилизацию в Москве
Юрист Воробьёв: Выплаты за частичную мобилизацию москвичи получат на карту
Выплаты за частичную мобилизацию в Москве будут выдавать на основании списков из военных комиссариатов. Об этом рассказал юрист Василий Воробьёв. Он уточнил, что начислением средств займутся ответственные за это департаменты.
"Ежемесячную выплату будет начислять Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, а выплаты по смерти, травме, увечью или ранению — уже Департамент труда и социальной защиты населения Москвы", — рассказал Воробьёв изданию "Москва 24".
Он добавил, что выплаты, вероятно, будут проводиться в безналичном виде. Реквизиты электронного перечисления предоставят в военном комиссариате, когда человек туда поступит.
Ранее Лайф писал, что Собянин поручил доплачивать мобилизованным москвичам дополнительно по 50 тысяч рублей в месяц. В случае получения тяжёлого ранения, контузии, травмы и увечья москвичу будет положена дополнительная единовременная выплата в размере одного миллиона рублей, а при получении лёгкого ранения — 500 тысяч рублей.
Агентство городских новостей "Москва"