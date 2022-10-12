Венгрия призвала ЕС воздержаться от "великих" предложений по санкциям против РФ

Будапешт выступает против новых антироссийских санкций и надеется, что Евросоюз не будет выдвигать новые предложения в этом вопросе. Об этом написал в соцсетях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед неформальной встречей министров энергетики стран ЕС в Праге.

"Сегодня в Праге проходит встреча министров энергетики стран ЕС. Будем надеяться, что больше не будет "великих" идей от Брюсселя", — заявил он.

По мнению Сийярто, ошибочные санкции Брюсселя вызвали энергетический кризис в Европе, а цены и предложения Еврокомиссии оказались "совершенно оторванными от реальности". Глава венгерского МИД призвал вернуться к здравому смыслу, иначе у ЕС будут большие проблемы.