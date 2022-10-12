Венгрия призвала ЕС воздержаться от "великих" предложений по санкциям против РФ
Сийярто выступил против новых антироссийских санкций перед встречей Евросоюза
Будапешт выступает против новых антироссийских санкций и надеется, что Евросоюз не будет выдвигать новые предложения в этом вопросе. Об этом написал в соцсетях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед неформальной встречей министров энергетики стран ЕС в Праге.
"Сегодня в Праге проходит встреча министров энергетики стран ЕС. Будем надеяться, что больше не будет "великих" идей от Брюсселя", — заявил он.
По мнению Сийярто, ошибочные санкции Брюсселя вызвали энергетический кризис в Европе, а цены и предложения Еврокомиссии оказались "совершенно оторванными от реальности". Глава венгерского МИД призвал вернуться к здравому смыслу, иначе у ЕС будут большие проблемы.
Ранее Лайф писал, что Евросоюз ускорил обсуждение нового пакета антироссийских санкций после ракетных ударов по Украине. Однако на уточняющий вопрос о том, рассматривается ли введение потолка цен на российский газ, неназванный дипломат ответил отрицательно: "Нет, его пока не обсуждали".
Twitter / European Commission