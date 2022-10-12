Ещё одна петиция о возвращении Украине ядерного статуса зарегистрирована на сайте Зеленского

Новая петиция о возвращении Украине ядерного статуса зарегистрирована на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского. По мнению авторов инициативы, если власти Киева не прислушаются к ним, современная Украина прекратит своё существование в территориях 1991 года. Просьба гражданина уже набрала 114 голосов. При этом для того, чтобы её рассмотрел Зеленский, нужно 25 тысяч подписей.

"Без ядерного статуса Украина никогда не будет независимой, никогда не будет влиять на мировую экономику. С Украиной никогда не будут считаться мировые державы, на Украину не придут инвестиции", — говорится в тексте петиции.

Напомним, что предыдущая петиция под названием "Вернуть Украине ядерный статус" появилась на сайте Зеленского 22 сентября. Автор считает, что это необходимо для "ядерного сдерживания России". На сегодняшний день она набрала 274 голоса из необходимых для рассмотрения 25 тысяч.