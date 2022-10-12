Норвегия выступила против введения потолка цен на российский газ

Осло выступает против введения потолка цен на газ. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Норвегии Терье Осланд перед началом неформального заседания Совета министров ЕС по энергетике.

"Правительство Норвегии не рекомендует вводить ограничение цен на газ. Мы думаем, что решение [в этой ситуации] — выработать договорённости в сфере торговли", — сказал он.