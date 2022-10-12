Норвегия выступила против введения потолка цен на российский газ
Глава Минэнерго Норвегии Осланд: Королевство выступает против введения потолка цен на газ
Осло выступает против введения потолка цен на газ. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Норвегии Терье Осланд перед началом неформального заседания Совета министров ЕС по энергетике.
"Правительство Норвегии не рекомендует вводить ограничение цен на газ. Мы думаем, что решение [в этой ситуации] — выработать договорённости в сфере торговли", — сказал он.
Накануне Евросоюз ускорил обсуждение нового пакета антироссийских санкций после ударов по Украине 10 октября. Однако введение потолка цен на российский газ не обсуждалось.
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