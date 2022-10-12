В Крыму ввели ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу

Власти Крыма ввели временные ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта республики в телеграм-канале.

"Через паромную переправу временно ограничено перемещение следующих грузов: металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатная паста в бочках", — указывается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие грузы в Крым и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту, а именно Херсонская область – Запорожская область – ДНР, то есть через города Мелитополь, Мариуполь и Таганрог.