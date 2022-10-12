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12 октября, 08:48

В Крыму ввели ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу

Минтранс Крыма запретил провоз металлолома и кориандра в мешках через паромную переправу

Власти Крыма ввели временные ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта республики в телеграм-канале.

"Через паромную переправу временно ограничено перемещение следующих грузов: металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатная паста в бочках", — указывается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие грузы в Крым и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту, а именно Херсонская область – Запорожская область – ДНР, то есть через города Мелитополь, Мариуполь и Таганрог.

По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили

По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили

Ранее сообщалось, что после взрыва на Крымском мосту работает паромная переправа через Керченский пролив. Там осуществляется перевозка автомобилей, людей, а также большегрузные машины и автопоезда. Причём паромная переправа работает бесплатно. А по Крымскому мосту временно пропускают только легковые автомобили.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук

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