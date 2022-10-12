В Крыму ввели ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу
Минтранс Крыма запретил провоз металлолома и кориандра в мешках через паромную переправу
Власти Крыма ввели временные ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта республики в телеграм-канале.
"Через паромную переправу временно ограничено перемещение следующих грузов: металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатная паста в бочках", — указывается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что такие грузы в Крым и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту, а именно Херсонская область – Запорожская область – ДНР, то есть через города Мелитополь, Мариуполь и Таганрог.
Ранее сообщалось, что после взрыва на Крымском мосту работает паромная переправа через Керченский пролив. Там осуществляется перевозка автомобилей, людей, а также большегрузные машины и автопоезда. Причём паромная переправа работает бесплатно. А по Крымскому мосту временно пропускают только легковые автомобили.
ТАСС / Сергей Мальгавко