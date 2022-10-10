Акцент на демографию: Кто ещё может получить отсрочку от частичной мобилизации Готовится целый ряд законов, предусматривающих новые отсрочки для тех, кто сейчас может быть призван по частичной мобилизации. Кого затронут новые поправки, разбирался Лайф. 9 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

В Госдуму внесён законопроект , предусматривающий специальные основания для освобождения от частичной мобилизации. Как следует из пояснительной записки к документу, предполагаемый закон направлен на сохранение развития демографии в Российской Федерации и снятие значительной социальной напряжённости в обществе.

В частности, депутаты предлагают не мобилизовывать следующих граждан:

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Инфографика © LIFE

единственного кормильца семьи, в которой имеются дети-инвалиды;

сыновей и родных братьев военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы;

единственного сына одинокого родителя;

имеющих уже мобилизованного члена семьи;

тех, кто обеспечивает уход за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся в постоянной помощи по медицинским показаниям, а также при наличии других зависимых лиц.

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В последней части данная законодательная инициатива пересекается с другим законопроектом , который был внесён чуть ранее, чтобы привести уже действующие законы, регулирующие отсрочку, к нормам, используемым гражданским законодательством, что, по мнению экспертов, вполне логично.

Законотворцы, предлагающие в своём проекте унифицировать законодательство, считают, что необходимо повысить возраст детей, которые находятся на воспитании тех, кому полагается отсрочка по действующему закону. Сейчас в общем случае для отсрочки родителям принято считать детьми граждан до 16 лет включительно, депутаты предлагают понятие "дети" распространить на тех, кто находится на иждивении родителей в возрасте до 18 лет, а в случае со студентами, обучающимися на очном отделении государственного вуза, — до 23 лет.

— Оба законопроекта даже с учётом необходимости частичной мобилизации отвечают интересам российского общества, так как направлены на защиту самых уязвимых граждан, — считает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин. — Кроме того, сейчас в РФ уже сложилась практика, когда, например, при назначении алиментов детьми как раз считают граждан до 18 лет, а тех, кто учится на дневном отделении вуза, — до 23 лет. И в этой связи логично, чтобы законодательство оперировало единым подходом.

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Новые отсрочки, которые уже действуют

Президент России Владимир Путин подписал несколько законодательных поправок, которые предоставили отсрочку от частичной мобилизации: студентам не только вузов и научных организаций, но и колледжей при условии, что те обучаются на очной и очно-заочной формах. Также по решению президента отсрочка теперь положена тем, кто проходит обучение в ординатуре, аспирантуре на программах ассистентуры-стажировки или является учеником духовных семинарий.

Однако данные виды отсрочек касаются только тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

Кроме того, определился порядок предоставления "ведомственных" отсрочек и "брони" по призыву на службу в зону специальной военной операции (СВО). В частности, Минобороны сообщило : в рамках частичной мобилизации не будут призывать сотрудников IT-компаний, российских операторов связи, финансовых организаций и некоторых СМИ.

При этом и для других направлений устанавливают отдельные порядки предоставления отсрочки, например, предполагается возможность отсрочки для индивидуальных предпринимателей и других субъектов малого бизнеса, а ещё Минфин подготовил постановление , которое позволит без штрафов изменять или расторгать договоры на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд.

Другие меры поддержки

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Президент подписал закон , утверждающий кредитные каникулы для всех участников СВО, включая кадровых контрактников, мобилизованных и добровольцев. Теперь любой из указанных лиц может направить требование о приостановлении обязательств и сделать это любым способом, предусмотренным договором, или с помощью мобильной связи. Приостановка по кредитным выплатам будет на срок, на который был заключён контракт, либо на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот период может продлеваться на период госпитализации. Закон распространяется на кредиты, полученные до принятия указа о частичной мобилизации или подписания контракта. В случае смерти заёмщика на военной службе все кредитные обязательства будут прекращены. Лимитного ограничения по сумме списываемого кредита не предусмотрено.

Кроме того, Путин одобрил поправки в Жилищный кодекс, освобождающие мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги и капремонт, и подписал закон о трудовых гарантиях, который предусматривает приостановку трудового договора мобилизованного, в результате чего за ним сохраняется рабочее место.

Фото © Shutterstock Какие льготы требуются семьям мобилизованных? 0 Сократить рабочую неделю жёнам мобилизованных Предоставить бесплатный проезд на общественном транспорте Существующих льгот достаточно

Авторы Максим Греков