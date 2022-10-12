Песков: Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин подробно рассказал лидеру ОАЭ Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну о ситуации на Запорожской АЭС во время встречи, которая состоялась накануне. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Достаточно подробно информировал президент Путин своего коллегу из Эмиратов о положении дел на ЗАЭС, потому что эмиратская сторона неоднократно высказывала свою обеспокоенность в связи с потенциальной опасностью, которая кроется там в связи с продолжающимися обстрелами", — сказал он.