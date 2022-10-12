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12 октября, 09:00

Песков: Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин подробно рассказал лидеру ОАЭ Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну о ситуации на Запорожской АЭС во время встречи, которая состоялась накануне. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Достаточно подробно информировал президент Путин своего коллегу из Эмиратов о положении дел на ЗАЭС, потому что эмиратская сторона неоднократно высказывала свою обеспокоенность в связи с потенциальной опасностью, которая кроется там в связи с продолжающимися обстрелами", — сказал он.

Песков добавил, что российский лидер также продолжил обсуждение темы АЭС с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент ОАЭ рассказал Путину о "позиции Украины по некоторым вопросам". Кроме того, лидеры обсудили действия стран в ОПЕК+.

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ТАСС / Павел Бедняков / POOL

Александр Юнашев

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