Песков: Путин подробно проинформировал президента ОАЭ о ситуации на ЗАЭС
Президент России Владимир Путин подробно рассказал лидеру ОАЭ Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну о ситуации на Запорожской АЭС во время встречи, которая состоялась накануне. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Достаточно подробно информировал президент Путин своего коллегу из Эмиратов о положении дел на ЗАЭС, потому что эмиратская сторона неоднократно высказывала свою обеспокоенность в связи с потенциальной опасностью, которая кроется там в связи с продолжающимися обстрелами", — сказал он.
Песков добавил, что российский лидер также продолжил обсуждение темы АЭС с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Ранее Лайф рассказывал, что президент ОАЭ рассказал Путину о "позиции Украины по некоторым вопросам". Кроме того, лидеры обсудили действия стран в ОПЕК+.
ТАСС / Павел Бедняков / POOL