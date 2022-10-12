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Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 09:03
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В Кремле заявили, что актуальность денацификации и демилитаризации Украины повышается

Песков: Цели спецоперации на Украине остаются прежними

Цели специальной военной операции, поставленные в феврале, остаются прежними, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, остаются прежними. Ровно как они указаны в выступлении 24 февраля", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также подтвердил, что среди них остаются денацификация и демилитаризация Украины, и добавил, что их актуальность "только повышается на фоне действий украинского режима".

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Ранее Лайф рассказывал, что Россия за два дня поразила треть энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN.

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Александр Юнашев
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