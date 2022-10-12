В Кремле заявили, что актуальность денацификации и демилитаризации Украины повышается
Песков: Цели спецоперации на Украине остаются прежними
Цели специальной военной операции, поставленные в феврале, остаются прежними, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, остаются прежними. Ровно как они указаны в выступлении 24 февраля", — сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ также подтвердил, что среди них остаются денацификация и демилитаризация Украины, и добавил, что их актуальность "только повышается на фоне действий украинского режима".
Ранее Лайф рассказывал, что Россия за два дня поразила треть энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN.
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