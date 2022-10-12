В Кремле заявили, что актуальность денацификации и демилитаризации Украины повышается

Цели специальной военной операции, поставленные в феврале, остаются прежними, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, остаются прежними. Ровно как они указаны в выступлении 24 февраля", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также подтвердил, что среди них остаются денацификация и демилитаризация Украины, и добавил, что их актуальность "только повышается на фоне действий украинского режима".