Кремль: Никакой новой волны мобилизации нет
Песков заявил, что в России нет никакой новой волны мобилизации
В России нет никакой новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой новой волны нет", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля добавил, что нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что он имеет в виду, говоря о новых мобилизационных задачах.
Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявлял, что сообщения о волнах мобилизации не соответствуют действительности. Он отметил, что сейчас идёт плановая работа, повестки выписываются стандартно, а самый большой наплыв задания уже выполнен.
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