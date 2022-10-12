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12 октября, 09:06

Кремль: Никакой новой волны мобилизации нет

Песков заявил, что в России нет никакой новой волны мобилизации

В России нет никакой новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой новой волны нет", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что он имеет в виду, говоря о новых мобилизационных задачах.

Курская область вслед за Ростовской приступила ко второму этапу мобилизации

Курская область вслед за Ростовской приступила ко второму этапу мобилизации

Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявлял, что сообщения о волнах мобилизации не соответствуют действительности. Он отметил, что сейчас идёт плановая работа, повестки выписываются стандартно, а самый большой наплыв задания уже выполнен.

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"Объясняем.рф"

Александр Юнашев

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