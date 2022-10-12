Кремль: Никакой новой волны мобилизации нет

В России нет никакой новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой новой волны нет", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что он имеет в виду, говоря о новых мобилизационных задачах.