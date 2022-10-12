Песков ответил на вопрос о перспективах встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос о возможной встрече главы государства Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Так, по словам представителя Кремля, на данный момент ни Москва, ни Вашингтон не выдвигали подобных инициатив.

"Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было", — сказал Песков журналистам.