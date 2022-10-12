НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 09:09

Песков ответил на вопрос о перспективах встречи Путина и Байдена

Песков: Россия и США пока не выдвигали инициатив о встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос о возможной встрече главы государства Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Так, по словам представителя Кремля, на данный момент ни Москва, ни Вашингтон не выдвигали подобных инициатив.

"Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было", — сказал Песков журналистам.

Байден озвучил невероятные условия переговоров с Путиным

Байден озвучил невероятные условия переговоров с Путиным

Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден не исключил возможности переговоров с Владимиром Путиным на ближайшем саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали в ноябре.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров