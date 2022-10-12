Песков ответил на вопрос о перспективах встречи Путина и Байдена
Песков: Россия и США пока не выдвигали инициатив о встрече Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос о возможной встрече главы государства Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Так, по словам представителя Кремля, на данный момент ни Москва, ни Вашингтон не выдвигали подобных инициатив.
"Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было", — сказал Песков журналистам.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден не исключил возможности переговоров с Владимиром Путиным на ближайшем саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали в ноябре.
ТАСС / Михаил Метцель