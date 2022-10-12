Из-за перебоев с электричеством МВД Украины приостановило оказание услуг

В сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины приостановили оказание услуг из-за перебоев с электричеством. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

"Предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено в связи с перебоями в электроснабжении. Про возобновление работы будет сообщено дополнительно", — отмечается в сообщении.

C 11 октября в Киеве ввели схему почасового отключения электроэнергии (не более чем на четыре часа) из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры.