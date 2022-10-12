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12 октября, 09:19

Из-за перебоев с электричеством МВД Украины приостановило оказание услуг

В сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины приостановили оказание услуг из-за перебоев с электричеством. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

"Предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено в связи с перебоями в электроснабжении. Про возобновление работы будет сообщено дополнительно", — отмечается в сообщении.

C 11 октября в Киеве ввели схему почасового отключения электроэнергии (не более чем на четыре часа) из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

Удары по инфраструктуре Украины должны отрезвить киевскую власть, уверен политолог

Удары по инфраструктуре Украины должны отрезвить киевскую власть, уверен политолог

Ракетным ударам с утра вторника, 11 октября, подверглись как минимум десять областей Украины, в том числе Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Львовская и другие. Воздушная тревога была объявлена на протяжении дня на всей территории Незалежной.

За день до этого Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с мостом Кличко в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

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Pixnio

Илья Суриков

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