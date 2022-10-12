Песков: Планы использовать активы РФ для восстановления Украины — международный бандитизм
Планы G7 использовать активы России для восстановления Украины являются легализацией воровства и международным бандитизмом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что идеи, озвученные на саммите "Большой семёрки", были восприняты Москвой "крайне негативно".
"Фактически речь идёт о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершённого воровства. Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чистый международный бандитизм", — сказал Песков.
По мнению пресс-секретаря президента РФ, "очень печально, что подобные темы попадают в повестку дня таких форумов".
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал G7 поддержать идею о наблюдателях на границе Незалежной с Белоруссией. По его словам, Киев не планировал и не будет принимать никаких военных мер в отношении Минска.
ТАСС / Сергей Бобылев