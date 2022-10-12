Силовики ликвидировали группу диверсантов ВСУ, которая пыталась проникнуть на ЗАЭС

Около 30 украинских диверсантов ночью пытались попасть на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с Днепра, силовикам удалось их ликвидировать. Об этом в эфире Первого канала сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Те, которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад", — заявил он.

Балицкий добавил, что между Васильевкой и Токмаком была осуществлена "разведка боем". Главная цель украинских военных там — "прощупать" оборону, отметил он.