В Польше не считают утечку на нефтепроводе "Дружба" диверсией

Оснований полагать, что утечка на нефтепроводе "Дружба" произошла в результате диверсии, нет, к этому могло привести случайное повреждение. Такое мнение высказал уполномоченный Правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.

"Здесь мы можем говорить о случайном повреждении", — приводит его слова Reuters.

Бергер заявил, что нет оснований полагать, что утечка была вызвана диверсией.