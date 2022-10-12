НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 09:21

В Польше не считают утечку на нефтепроводе "Дружба" диверсией

В Польше сочли утечку на нефтепроводе "Дружба" результатом случайного повреждения

Оснований полагать, что утечка на нефтепроводе "Дружба" произошла в результате диверсии, нет, к этому могло привести случайное повреждение. Такое мнение высказал уполномоченный Правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.

"Здесь мы можем говорить о случайном повреждении", — приводит его слова Reuters.

Бергер заявил, что нет оснований полагать, что утечка была вызвана диверсией.

В Польше допустили, что утечка нефти из "Дружбы" прекратится через несколько часов

В Польше допустили, что утечка нефти из "Дружбы" прекратится через несколько часов

Ранее оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации. Это произошло поздним вечером 11 октября. Данный участок находится в 70 километрах от города Плоцк, по нему нефть поступает в Германию.


Обложка ©

Twitter / PERN SA

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров