В Польше не считают утечку на нефтепроводе "Дружба" диверсией
В Польше сочли утечку на нефтепроводе "Дружба" результатом случайного повреждения
Оснований полагать, что утечка на нефтепроводе "Дружба" произошла в результате диверсии, нет, к этому могло привести случайное повреждение. Такое мнение высказал уполномоченный Правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.
"Здесь мы можем говорить о случайном повреждении", — приводит его слова Reuters.
Бергер заявил, что нет оснований полагать, что утечка была вызвана диверсией.
Ранее оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации. Это произошло поздним вечером 11 октября. Данный участок находится в 70 километрах от города Плоцк, по нему нефть поступает в Германию.
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Twitter / PERN SA