В России за минувшие сутки выявили 15 640 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в России выявили 21 248 603 случая заражения. Что касается летальных исходов, то их число увеличилось за сутки на 105, хотя днём ранее было зафиксировано 109. Всего в РФ умерло 388 509 пациентов с коронавирусом. А ещё на 30 409 человек увеличилось количество выздоровевших против 31 509 днём ранее. Всего с начала пандемии вылечился 20 500 961 россиянин.