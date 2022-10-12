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12 октября, 09:34

В России за минувшие сутки выявили 15 640 случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 15 640 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 248 603 случая заражения. Что касается летальных исходов, то их число увеличилось за сутки на 105, хотя днём ранее было зафиксировано 109. Всего в РФ умерло 388 509 пациентов с коронавирусом. А ещё на 30 409 человек увеличилось количество выздоровевших против 31 509 днём ранее. Всего с начала пандемии вылечился 20 500 961 россиянин.

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Накануне сообщалось, что в России впервые с 3 августа выявили менее 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Причём в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Москве, Челябинской области и Удмуртии было зафиксировано наибольшее число случаев заражения ковидом.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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