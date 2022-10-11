Вирусолог Волчков спрогнозировал сроки новой волны коронавируса

Очередная волна коронавируса в России может начаться не раньше 21 декабря. Соответствующий прогноз сделал глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. Он отметил, что между волнами заболеваемости есть интервал, который обычно составляет от трёх до шести месяцев.

"Очередной пик будет не раньше чем через три месяца после 21 сентября, то есть не раньше 21 декабря. Опять же, сейчас трудно давать точные прогнозы из-за миграционных процессов", — приводит "Газета.ru" слова вирусолога.

При этом Волчков убеждён, что от новой волны не стоит ждать каких-то серьёзных всплесков заболеваемости. В ближайшие полгода, по мнению специалиста, не будет и новых штаммов ковида. Кроме того, с каждой новой волной будет меньше летальных исходов, считает вирусолог. Он также назвал приближающуюся стадию пандемии финальной.